В России в ДТП с автобусом погибли десять человек

2017-06-11 23:10 | www.trend.az | 3

Число погибших в результате опрокидывания пассажирского автобуса в Петровск-Забайкальском районе Забайкальского края выросло до десяти человек, передает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

"Число погибших увеличилось до десяти", — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о восьми погибших и 25 пострадавших.

Пассажирский автобус опрокинулся на 702-м километре федеральной автодороги "Байкал". В автобусе, по данным источника РИА Новости, находился 51 человек. Обстоятельства ДТП выясняются.