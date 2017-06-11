Реставек: Современные рабы

2017-06-11 23:30 | www.oxu.az | 3

Реставек (от французского rester avec — «остаться с») — это ребенок из нищей гаитянской семьи, родители которого сочли за лучшее отдать его в более состоятельную семью — в качестве бесплатной прислуги. В настоящее время численность маленьких дармовых работников выросла до 286 тысяч человек. Кроме питания и крыши над головой реставеки зачастую получают побои и оскорбления, порой подвергаются сексуальному насилию, но отдать ребенка в рабство — по-прежнему популярное решение для бедняков, потому что других вариантов просто нет. О буднях несовершеннолетних рабов XXI века — в фотоистории Дье Налио Шери.

В 2002 году реставеков на Гаити было около 172 тысяч, но росту их числа способствовало печально известное событие 2010 года — землетрясение, которое фактически сравняло с землей столицу Порт-о-Пренс и прилегающие территории. Без домов остались около полутора миллионов человек. У многих из них были дети, и единственной возможностью не дать им умереть с голоду и обрести хоть какую-то крышу над головой стало рабство. Согласно статистике UNICEF от 2015 года, около четверти местных детей в возрасте от 5 до 17 лет живут не с родителями, хотя и не все из них находятся в услужении (некоторые — в детдомах, а кое-кого поместили в благотворительную резиденцию активисты-филантропы).

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Лента.ру, реставеки действительно получают обещанную еду и постель, но не всегда так, как ожидали их родители. Пища выдается в крохотных количествах, спать приходится на полу, а бонусами идут оскорбления и насилие. За это несовершеннолетние работают по дому, убирают на улице — делают все, что прикажут хозяева.

Фото: Dieu Nalio Chery / AP

Май 2017 года. 13-летняя сирота Медеж Дорлю (в центре) помогает своей хозяйке вдеть сережку в ухо.

Фото: Dieu Nalio Chery / AP

Медеж повезло: ее взяли в дом не чужие люди, а друзья ее покойной матери.

Фото: Dieu Nalio Chery / AP

Медеж должна помогать не только хозяйке дома, но и всем членам семьи (например, Стефани, которая немногим ее старше).

Фото: Dieu Nalio Chery / AP

Медеж развешивает белье во дворе хозяйского дома в Порт-о-Пренсе. Утром она ходит в школу, а вернувшись, работает по дому.

Фото: Dieu Nalio Chery / AP

Медеж протирает зеркало в хозяйском доме. «Жить со своей семьей и в чужом доме — совсем не одно и то же», - говорит девочка.

Фото: Dieu Nalio Chery / AP

12-летний Уотсон Сен Флер(в центре) несет на спине пакеты с водой, которыми будет торговать на улицах Петьон-Вилля, окраины Порт-о-Пренса. «Когда она бьет меня, то говорит мне: «Твоя мать умерла, а ты почему не умер?»», - рассказывает мальчик о своей хозяйке.

Фото: Dieu Nalio Chery / AP

Уотсону 12 лет, но он никогда не ходил в школу.

Фото: Dieu Nalio Chery / AP

Перед тем как отправиться продавать воду, Уотсон купает семилетнего хозяйского сына. Ребенок взявшей Сен Флера женщины ходит в школу.

Фото: Dieu Nalio Chery / AP

Активисты фонда Maurice Sixto Foundation надеются забрать Уотсона в резиденцию для мальчиков, где он сможет учиться, а не работать.

Фото: Dieu Nalio Chery / AP

Работники местных благотворительных организаций отмечают, что число реставеков на Гаити постоянно растет.

С.С.

