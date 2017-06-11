В Азербайджане выдают удостоверение, подтверждающее, что вы являетесь потомком пророка

2017-06-11 23:42 | www.oxu.az | 4

В Азербайджане выдают удостоверение, подтверждающее, что вы являетесь потомком пророка (сеидом).

Как передает Oxu.Az, фото на своей Фейсбук-странице поделился пользователь Эльнур Баимов.

Так, в удостоверении за подписью и печатью кази южного представительства Управления мусульман Кавказа гаджи Миргияса Тахмазова , выданном на имя Тагиева Эльнура Мирверди оглу отмечается, что он действительно является сеидом.