Мэй отправится 13 июня во Францию для обсуждения Brexit

2017-06-12 00:55 | www.trend.az | 3

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отправится 13 июня во Францию для встречи с президентом Эмманюэлем Макроном, в ходе которой планируется обсудить вопрос выхода Великобритании из Евросоюза. Об этом глава британского правительства заявила в эфире телеканала Sky News, передает ТАСС.

"Я назначила членов правительства сегодня и встречусь с кабинетом министров завтра (12 июня). Во вторник (13 июня) я отправлюсь во Францию для встречи с президентом Макроном. Важно приступить к подготовке к переговорам по Brexit", - сказала она.

Мэй 11 июня сформировала правительство меньшинства по итогам всеобщих парламентских выборов, прошедших восьмого июня.