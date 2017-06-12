В России перевернулся автобус, 11 погибших, 40 раненых - ОБНОВЛЕНО

2017-06-12 01:31 | www.apa.az | 3

11 человек погибли в ДТП с автобусом в Забайкальском крае.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, при этом в аварии пострадали еще около 40 человек, среди них трое несовершеннолетних.

В Петровск-Забайкальском районе съехал в кювет и перевернулся автобус, перевозивший более 50 человек. Авария произошла на федеральной трассе "Байкал" в 7 км западнее поселка Хохотуй.

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21:45

Автобус с пассажирами перевернулся в Забайкальском крае.

Как передает АПА, об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"В автобусе находился 51 человек, восемь из них погибли и 25 пострадали", - сказал он.