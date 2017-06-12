"Коктейль Молотова" стал причиной пожара в пригороде Парижа

2017-06-12 01:51 | www.trend.az | 3

Четыре человека получили ранения в результате пожара, который произошел вечером в воскресенье в северном пригороде Парижа — Обервилье — из-за брошенной бутылки с зажигательной смесью, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Звонок в пожарную часть поступил около 20:30 по местному времени. По информации агентства, причиной пожара в шестиэтажном здании стала бутылка с зажигательной смесью.

Троих человек, получивших наиболее серьезные повреждения, эвакуировали с места происшествия при помощи медицинского вертолета.

О том, откуда взялась бутылка с зажигательной смесью и почему ее бросили в ресторан, к настоящему времени не сообщается.