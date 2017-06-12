За два года ликвидировано более десяти тысяч террористов - министр

2017-06-12 02:19 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - За два года ликвидировано более десяти тысяч террористов, заявил министр обороны Турции Фикри Ишик.

"Это большой успех", - добавил он.

Ишик отметил, что Турция боролась с различными террористическими группировками в течение 35 лет. "Мы переживаем самый успешный период", - сказал министр.

"Сейчас террористическая организация РПК стала неспособной действовать", - отметил Ишик.

Министр добавил, что Турция полностью расформирует эту террористическую организацию и примет все необходимые меры предосторожности, чтобы предотвратить дальнейшие угрозы для страны.

Более 1200 человек, включая сотрудников службы безопасности и гражданских лиц, погибли после того, как РПК возобновила свою вооруженную террористическую деятельность в июле 2015 года.