На юге Гаити грузовик протаранил толпу, погибли 12 человек

2017-06-12 02:38 | www.apa.az | 4

По меньшей мере 12 человек погибли в результате ДТП с грузовиком на юге Гаити.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, ДТП произошло недалеко от местного рынка.

Водитель грузовика, в кузове которого ехали люди, потерял управление и въехал в толпу торговцев на обочине дороги. Среди погибших и пострадавших как торговцы, так и пассажиры грузовика.

Как сообщается, пострадавшие были доставлены в больницу, некоторые из них находятся в критическом состоянии.