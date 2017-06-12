Определился победитель первого тура парламентских выборов во Франции - ОБНОВЛЕНО-1

2017-06-12 02:55 | www.apa.az | 3

Центристское движение "Вперед, республика" президента Франции Эммануэля Макрона одержало верх в первом туре выборов в Национальное собрание (нижняя палата парламента), которые прошли в этом воскресенье.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют данные министерства внутренних дел.

По данным после подсчета 99,5% бюллетеней (22,5 миллиона), в целом по стране за кандидатов от "Вперед, республики" проголосовали 28,2% избирателей. Далее следует правоцентриская партия "Республиканцы" - 15,8%, правый "Национальный фронт" Марин Ле Пен - 13,2%, левая "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона - 11,0% и бывшая правящей левоцентристская "Социалистическая партия" - 7,4%.

Ожидается, что по итогам выборов движение Макрона может получить около 70% депутатских мест.

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00:05

Центристское движение "Вперед, республика" президента Франции Эммануэля Макрона лидирует на выборах в Национальное собрание (нижняя палата парламента).

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют данные министерства внутренних дел.

После подсчета 75,7% бюллетеней (17,1 миллиона), в целом по стране за кандидатов от "Вперед, республика" проголосовали 26,9% избирателей. Далее следует правоцентристская партия "Республиканцы" — 15,8%, правый "Национальный фронт" Марин Ле Пен — 14,4%, левая "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона — 10,6% и левоцентристская Социалистическая партия — 7,5%.

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22:12

По данным экзит-полов, на парламентских выборах во Франции лидирует партия президента страны Эммануэля Макрона «Вперед, Республика».

Как передает АПА, об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные телеканала RTBF.

За партию Макрона, предположительно, отдали голоса около 30% избирателей.

Партия «Республиканцы», как ожидается, получила 19-20% голосов,

За «Национальный фронт» проголосовали около 17%, за «Непокоренную Францию» — около 12%, а за «Социалистическую партию» — около 7-8%.