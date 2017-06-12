На юге Гаити грузовик с людьми протаранил толпу

2017-06-12 03:26 | www.trend.az | 3

По меньшей мере 12 человек погибли, многие пострадали в результате ДТП с грузовиком на юге Гаити, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Haiti Press Network.

По словам мэра коммуны Кавайон на юге Гаити, ДТП произошло недалеко от местного рынка. Водитель грузовика, в кузове которого ехали люди, потерял управление и въехал в толпу торговцев на обочине дороги. Среди погибших и пострадавших как торговцы, так и пассажиры грузовика.

Как сообщается, пострадавшие были доставлены в больницу, некоторые из них находятся в критическом состоянии.