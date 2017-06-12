Движение Макрона одержало верх в первом туре выборов в парламент во Франции (Обновлено)

2017-06-12 04:07 | www.trend.az | 3

04:07 (GMT+4) Центристское движение "Вперед, республика" президента Франции Эммануэля Макрона одержало верх в первом туре выборов в Национальное собрание (нижняя палата парламента), прошедших в воскресенье при рекордно низкой явке - голосовать пришли меньше половины избирателей (48,71%), свидетельствуют окончательные данные министерства внутренних дел, передает РИА Новости.

В целом по стране за кандидатов от "Вперед, республики" проголосовали 28,21 процентов избирателей. Далее следует правоцентристская партия "Республиканцы" - 15,77 процентов, правый "Национальный фронт" Марин Ле Пен - 13,20 процентов, левая "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона - 11,02 процента и бывшая правящей левоцентристская "Социалистическая партия" - 7,44 процента.

Между тем, выборы в Нацсобрание проходят по мажоритарной системе, кандидаты избираются в 577 одномандатных округах. Для победы в первом туре каждому из претендентов нужно набрать более 50 процентов голосов. В подавляющем большинстве округов этого не произошло - победители определятся неделей спустя во втором туре голосования, где будет достаточно простого большинства.

Ожидается, что по итогам выборов движение Макрона может получить около 70 процентов депутатских мест.

02:50 (GMT+4) Центристское движение "Вперед, республика" президента Франции Эммануэля Макрона одержало верх в первом туре выборов в Национальное собрание (нижняя палата парламента), которые прошли в этом воскресенье, свидетельствуют данные министерства внутренних дел, передает РИА Новости.

По данным после подсчета 99,5 процентов бюллетеней (22,5 миллиона), в целом по стране за кандидатов от "Вперед, республики" проголосовали 28,2 процента избирателей. Далее следует правоцентриская партия "Республиканцы" - 15,8 процентов, правый "Национальный фронт" Марин Ле Пен - 13,2 процента, левая "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона - 11,0 процентов и бывшая правящей левоцентристская "Социалистическая партия" - 7,4 процента.

00:08 (GMT+4) Центристское движение "Вперед, республика" президента Франции Эммануэля Макрона лидирует на выборах в Национальное собрание (нижняя палата парламента), свидетельствуют данные министерства внутренних дел, передает РИА Новости.

После подсчета 75,7 процентов бюллетеней (17,1 миллиона), в целом по стране за кандидатов от "Вперед, республика" проголосовали 26,9 процентов избирателей. Далее следует правоцентристская партия "Республиканцы" — 15,8 процентов, правый "Национальный фронт" Марин Ле Пен — 14,4 процента, левая "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона — 10,6процентов и левоцентристская Социалистическая партия — 7,5 процентов.

22:22 (GMT+4) Созданное президентом Франции Эммануэлем Макроном движение "Вперед, республика" лидирует на выборах в Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции, свидетельствуют первые данные МВД, которое отвечает за организацию голосования и подведение его итогов, передает РИА Новости.

Согласно первым данным, кандидаты движения Макрона получают по стране 26,6 процентов голосов. Крупнейшая оппозиционная партия "Республиканцы" набирает 16,4 процента голосов, "Национальный фронт" Марин Ле Пен — 14,4 процента, "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона — 10,2 процента, а бывшая правящей "Социалистическая партия" — только 7,3 процента.

Между тем, результаты лишь в общих чертах отражают всю картину: выборы в Нацсобрание проходят по мажоритарной системе, кандидаты избираются в одномандатных округах. Для победы в первом туре претенденту нужно набрать более 50 процентов голосов. Там, где этого не произойдет, неделю спустя пройдет второй тур голосования, где будет достаточно простого большинства.

Согласно данным опроса компании Elabe, обнародованным сразу после закрытия последних избирательных участков, движение "Вперед, республика" в первом туре наберет 32,6 процентов голосов, а вторыми придут "Республиканцы" и их союзники — им прочат 20,9 процентов голосов. Предполагается, что партия Марин Ле Пен "Национальный Фронт" получит поддержку 13,1 процент избирателей.