В Сиднее самолет вернулся в аэропорт из-за технической неполадки

2017-06-12 04:45 | www.trend.az | 3

Пассажирский самолет Airbus A330, направлявшийся из Сиднея в Шанхай, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за пробоины в обшивке двигателя, передает РИА Новости со ссылкой на издание Sydney Morning Herald.

Один из пассажиров рассказал изданию, что сразу после взлета услышал странные громкие звуки, исходящие от одного из двигателей. Члены экипажа заметили дыру во внутреннем кольце левого двигателя и экстренно связались с пилотом.

Как сообщается, самолет успешно приземлился в аэропорту Сиднея, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.