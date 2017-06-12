В Сиднее самолет вернулся в аэропорт из-за технической неполадки

2017-06-12 04:49 | www.apa.az | 2

Самолет Airbus A330 компании China Eastern совершил аварийную посадку в Сиднее из-за неполадок.

Как передает АПА со ссылкой на «Интерфакс», пилоты лайнера вынуждены были вернуться примерно через час после взлета. После посадки выяснилось, что в левой турбине образовалась большая дыра.

В результате инцидента никто не пострадал. Причины повреждений пока неизвестны. Самолет выполнял рейс Сидней - Шанхай.