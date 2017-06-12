Пуэрториканцы проголосовали на референдуме за вхождение в состав США

2017-06-12 05:05 | www.trend.az | 3

Жители Пуэрто-Рико на референдуме определили новый политический статус острова, проголосовав за вхождение в состав США в качестве 51 штата, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

Исход референдума должен быть юридически закреплен решением конгресса. Минюст США не поддержал проведение голосования.

Ранее сообщалось, что на референдуме жителям Пуэрто-Рико предлагалось выбрать новый политический статус острова из трех вариантов: штат США, статус свободно ассоциированной территории или статус "неинкорпорированной организованной территории", который остров сохраняет за собой на данный момент.

Согласно результатам плебисцита, более 97 процентов голосовавших высказались за присоединение к США, 1,5 процентов высказались за статус свободно ассоциированной территории и лишь 1,32 процента захотели сохранить действующий статус "неинкорпорированной организованной территории". Процент явки составил всего 23 процента.