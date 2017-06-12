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Gaziantep'teki FETÖ/PDY soruşturmasında 4 tutuklama

2017-06-12 05:06 | www.trend.az | 1

Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, "ByLock" kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan biri doktor, ikisi avukat 4 zanlının, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesindeki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA

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