В Саудовской Аравии неизвестные напали на патруль службы безопасности

2017-06-12 05:23 | www.apa.az | 2

Офицер службы безопасности Саудовской Аравии погиб в результате нападения на патруль на востоке страны, еще два офицера получили ранения.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал "Аль-Арабия".

По информации телеканала, нападение произошло в населенном пункте Аль-Авамия восточной провинции Аль-Катиф.

Представитель министерства внутренних дел Саудовской Аравии подтвердил телеканалу Sky News Arabia факт нападения на патруль и гибели офицера. По его словам, патрульная машина осуществляла полицейский контроль, когда в нее было брошено "взрывное устройство".