В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,6

2017-06-12 06:49 | www.apa.az | 2

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у побережья острова в Индонезии.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, эпицентр подземных толчков располагался в 160 километрах от города Сукабуми. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Угрозы цунами нет.

Как сообщает агентство Синьхуа, подземные толчки также ощущались в столице Индонезии Джакарте, расположенной в 200 километрах от эпицентра.