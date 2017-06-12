Делегация Узбекистана примет участие в диалоге «Центральная Азия – ООН»

2017-06-12 06:55 | www.trend.az | 2

ТАШКЕНТ /Trend/ - Делегация Узбекистана 13 июня примет участие в диалоге высокого уровня «Центральная Азия – ООН», которое состоится во вторник в столице Туркменистана – Ашхабаде, сообщила пресс-служба МИД республики.

Делегацию Узбекистана возглавит министр иностранных дел Абдулазиз Камилов.

В форуме также примут участие генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, главы внешнеполитических ведомств Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана.

Участники обменяются мнениями по вопросам реализации в Центральной Азии Глобальной контртеррористической стратегии ООН и другим актуальным темам.

(Автор: Демир Азизов)