Туркменистан и ООН планируют подписание пакета документов

2017-06-12 07:53 | www.trend.az | 3

АШХАБАД /Trend/ - Разработана и согласована программа визита генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша в Туркменистан, согласно которой запланированы встречи на высоком уровне, говорится в сообщении туркменского правительства.

"По итогам предстоящих переговоров в верхах планируется подписание пакета документов, нацеленных на дальнейшую активизацию взаимовыгодного партнёрства",- сказано в информации.

Центр новостей ООН сообщал ранее, что глава ООН побывает 13 июня в Туркменистане и примет участие в Ашхабаде в диалоге высокого уровня, посвященном реализации стратегии борьбы с терроризмом в Центральной Азии.

Туркменистан за последние десять лет совместно со специализированными структурами ООН реализовал более 260 проектов в различных сферах в соответствии с ранее принятыми рамочными программами.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов отмечает приверженность страны стратегическому партнерству с ООН.

"Двусторонняя встреча на высшем уровне призвана придать новый импульс сотрудничеству в рамках ООН, являясь красноречивым свидетельством широкого признания и поддержки прогрессивного политического курса туркменского лидера, всевозрастающего международного авторитета Туркменистана, стремящегося реализовать свой миротворческий и созидательный потенциал на всеобщее благо",- пишет в своем комментарии государственное агентство Туркмен довлет хабарлары.

Туркменистан избран в комиссию ООН по науке и технике в целях развития на период 2017-2020 годы, комиссию ООН по народонаселению и развитию на период 2016-2020 годы и комиссию ООН по социальному развитию на период 2017-2021 годы.

Официальный Ашхабад призвал созвать в этом году специальную конференцию под эгидой ООН, посвященную улучшению экологической ситуации в Центральной Азии. Туркменистан также выдвигает инициативу о разработке Водной Стратегии ООН.

В ноябре 2016 года в туркменской столице состоялась глобальная конференция ООН по по устойчивому транспорту. Участники обсудили пути развития экологически устойчивых, безопасных, эффективных и надежных мультимодальных транспортных коридоров, предназначенных для эффективного перемещения товаров и передвижения людей.

Туркменистан с трибуны ООН выдвинул ряд международных инициатив и в вопросе обеспечения надежных поставок энергоносителей на мировые рынки, говоря о том что правовой механизм мог бы позволить учитывать интересы производителей, покупателей и транзитеров.

Туркменистан является одним из ключевых поставщиков природного газа, сырье экспортируется в Китай и Иран.

По данным британской Gafney, Cline & Associates, запасы месторождения "Галкыныш" (второго крупнейшего в мире) в совокупности с близлежащим очагом "Яшлар", на данном этапе оцениваются в 26,2 триллионов кубометров газа, а с учётом запасов вновь открытого сопутствующего "Гаракел", входящего в данный блок достигли 27,4 триллионов.

Туркменистан на данном этапе от этого месторождения ведет строительство туркменского участка газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ).

(Автор: Гусейн Гасанов)