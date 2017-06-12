В Туркменистане утверждён перечень договоров, подлежащих регистрации на товарно-сырьевой бирже

2017-06-12 07:55 | www.trend.az | 3

АШХАБАД/ Trend/ - В Туркменистане согласно постановлению президента утвержден перечень видов внешнеторговых и внутриторговых договоров, подлежащих регистрации на государственной товарно-сырьевой бирже.

Согласно документу разрешается без участия в биржевых торгах заключать договоры, связанные:

с продажей производимых в Туркменистане товаров и продукции зарубежным торговым домам, созданным при участии государственных учреждений;

с экспортом товаров и продукции, произведённых юридическими лицами негосударственного сектора и частными предпринимателями, а также купленных у юридических лиц негосударственного сектора, частных предпринимателей и населения товаров (сырья) стоимостью не более 200 000 (двухсот тысяч) долларов США (или эквивалентной стоимостью в национальной или другой иностранной валюте).

Документом также предписано государственной товарно-сырьевой бирже совместно с министерством юстиции в месячный срок подготовить и представить в Кабинет Министров предложения о внесении в национальное законодательство изменений и дополнений, вытекающих из данного Постановления.

Это ведомство было создано в 1994 году и является органом регулирования экспортно-импортных операций.

В отличие от других бирж, спектр деятельности местной биржи универсален, через торги здесь реализуются различные товарно-материальные ценности, за исключением объектов интеллектуальной собственности, произведения искусств и недвижимости.

Помимо основных функций посредника и организатора оптового рынка, на биржу также возложены функции контроля за соответствие устанавливаемых цен на товары исходя из их себестоимости, государственной регистрации заключаемых внешнеторговых контрактов и контрактов в рамках внутреннего рынка Туркменистана.

Специалисты биржи оценивают целесообразность ввоза и вывоза продукции, проводят анализ влияния различных факторов на импорт и экспорт товаров и продукции.

Участниками биржевых торгов могли быть предприятия и организации всех форм собственности, граждане Туркменистана и других государств путем приобретения брокерского места или заключением контракта на обслуживание с брокерами биржи.

В настоящее время на биржевых торгах реализуется продукция отечественного производства, которая экспортируется более 40 государствам мира, в том числе Турции, Китаю, России, ОАЭ, Ирану, Германии, США, Великобритании, Украине, Швейцарии. Основными статьями экспорта являются нефтепродукты, хлопок-волокно, продукция отечественной текстильной промышленности, химической промышленности.

(Автор: Гусейн Гасанов)