Баку заслуживает внимания туристической индустрии Черногории - премьер-министр (Эксклюзив)

2017-06-12 08:00 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Баку заслуживает внимания туристической индустрии Черногории, сказал в эксклюзивном интервью Trend премьер-министр этой страны Душко Маркович.

По словам премьера, за последние годы число авиационных направлений между Черногорией и другими странами динамично росло, в особенности, в пиковые туристические сезоны.

"Мы постоянно осуществляем различные меры по поощрению всех форм сотрудничества, которые могут привести к появлению новых авиарейсов, будь то регулярных, чартерных или низкобюджетных. В этом плане Баку однозначно является одним из городов, который заслуживают внимания нашей туристической индустрии", - сказал Маркович.

Собеседник агентства добавил, что нынешний визовый режим предоставляет хорошие преимущества для азербайджанских туристов: "Так, граждане Азербайджана могут пребывать на территории Черногории до 90 дней без визы".

В целом, говоря о возможности открытия авиасообщения между Баку и Подгорицей, премьер-министр отметил, что для Черногории важно каждое авианаправление, так как это открывает возможности для лучшего сотрудничества между туристическими отраслями двух стран. "В конечном итоге это приводит к росту числа прибывающих туристов и увеличению доходов страны", - добавил Маркович.

Маркович подчеркнул, что благодаря политике Черногории по туризму, в стране реализуется ряд уникальных туристических проектов, общей стоимостью в миллиарды евро.

"Реализация этих проектов позволит нам достичь стратегической цели Черногории - сформировать высококачественный туризм. Хорошим примером являются такие проекты, как курорты Aman Sveti Stefan в Будве, Porto Montenegro в Тивате и отель Hilton в Подгорице. Вне всякого сомнения подобный эффект даст и проект Porto Novi, реализуемый азербайджанскими инвесторами в Черногории. Этот курорт, который включает в себя строительство отельного комплекса, люксовых вилл, SPA-центра, а также конференц-центра и пристани для яхт, значительно улучшит туристические предложения Черногории", - подчеркнул премьер-министр.

По его словам, открытие первого отеля One & Only в Европе, который и будет управлять курортным комплексом Porto Novi, запланировано в 2018 году, когда завершатся строительные работы в рамках первой фазы всего проекта. Маркович добавил, что согласно заявлениям инвесторов, в этот курортный комплекс планируется инвестировать 650 миллионов евро.

Курортный комплекс Porto Novi - один из крупнейших проектов на территории Черногории. Проект реализует компания Azmont Investments, принадлежащая Azerbaijan Global Investments (ее акционеры - PASHA Development, AtaHolding и Synergy Group).

Для финансирования проекта азербайджанскими инвесторами был основан банк Nova Banka Podgorica (ранее Azmont Bank).

(Автор: Азад Гасанли)

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