Определился победитель первого тура парламентских выборов во Франции

2017-06-12 08:45 | www.oxu.az | 3

Центристское движение «Вперед, республика» президента Франции Эммануэля Макрона одержало верх в первом туре выборов в Национальное собрание (нижняя палата парламента), которые прошли в этом воскресенье.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют данные министерства внутренних дел.

По данным после подсчета 99,5% бюллетеней (22,5 миллиона), в целом по стране за кандидатов от «Вперед, республики» проголосовали 28,2% избирателей. Далее следует правоцентриская партия «Республиканцы» - 15,8%, правый «Национальный фронт» Марин Ле Пен - 13,2%, левая «Непокорившаяся Франция» Жан-Люка Меланшона - 11,0% и бывшая правящей левоцентристская «Социалистическая партия» - 7,4%.

Ожидается, что по итогам выборов движение Макрона может получить около 70% депутатских мест.

A.M.