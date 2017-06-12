Состоялись очередные матчи отборочного турнира ЧМ-2018 – РЕЗУЛЬТАТЫ

2017-06-12 09:05 | www.oxu.az | 3

Матчами в группах D, G и I завершился шестой тур европейской квалификации на чемпионат мира 2018 года.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, в группе I сборная Украины, несмотря на свою победу над Финляндией, уступила третье место Турции, которая обошла желто-синих за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. Помог в этом подопечным Фатиха Терима разгром Косово со счетом 4:1. Лидер секстета, команда Хорватии, проиграла на выезде Исландии со счетом 0:1. Тем не менее, балканская сборная по дополнительным показателям остается на первой позиции.

В группе D Сербия не позволила Уэльсу уехать домой с тремя очками после того, как гости забили усилиями Аарона Рэмси. Важную ничью на 73-й минуте хозяевам принес Александар Митрович - 1:1. С аналогичным счетом завершился поединок Ирландия - Австрия.

Лидеры группы G Испания и Италия одержали дежурные победы. Пиренейская команда выиграла 2:1, забив второй мяч уже на 27-й минуте - отличились Давид Силва и Диего Коста. Апеннинский коллектив не испытал проблем в матче против Лихтенштейна - 5:0.

Группа D

Сербия – Уэльс 1:1

Голы: Митрович, 73 — Рэмси, 35 (с пенальти)

Ирландия – Австрия 1:1

Голы: Уолтерс, 85 — Хинтереггер, 31

Молдова – Грузия 2:2

Голы: Гынсарь, 15, Дедов, 36 — Меребашвили, 65, Казаишвили, 70

Группа G

Македония — Испания 1:2

Голы: Ристовски, 66 — Силва, 15, Коста, 27

Италия — Лихтенштейн 5:0

Голы: Инсинье, 35, Белотти, 52, Эдер, 74, Бернардески, 82, Габбьядини, 90+1.

Группа I

Косово – Турция 1:4

Голы: Рахмани, 22 — Шен, 6, Ундер, 31, Йылмаз, 60, Туфан, 82

Исландия — Хорватия 1:0

Гол: Магнуссон, 90

Финляндия – Украина 1:2

Голы: Похьянпало, 71 — Коноплянка, 51, Беседин, 75

A.M.