Меланья Трамп переехала из Нью-Йорка в Белый дом

2017-06-12 09:20 | www.oxu.az | 3

Первая леди США Меланья Трамп и ее 10-летний сын Бэррон переехали в Белый дом спустя четыре месяца после инаугурации президента Дональда Трампа.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщила сама супруга американского лидера на своей странице в Twitter, разместив фотографию с видом из окна резиденции.

«С нетерпением жду моментов, которые будут у нас в новом доме», — написала Трамп.

Фото с такой же подписью размещено и в официально Instagram-аккаунте Первой леди, который носит название Flotus (First lady of the United States).

Ранее семья президента жила в небоскребе на Манхэттене, так как сыну Трампа было необходимо закончить учебный год.