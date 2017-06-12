АБР может рассмотреть предоставление средств для второй фазы финансирования проекта "Шах Дениз-2" (Эксклюзив)

2017-06-12 09:29 | www.trend.az | 3

БАКУ/Trend/ - Азиатский банк развития (АБР) может рассмотреть возможность предоставления средств для второй фазы финансирования проекта разработки крупнейшего газокондентного месторождения "Шах Дениз-2", если поступит запрос от правительства Азербайджана, сказал Trend глава представительства АБР в Азербайджане Нариман Маннапбеков.

Маннапбеков напомнил, что для первой фазы финансирования проекта "Шах Дениз-2", АБР одобрил кредит в размере одного миллиарда долларов, из которых 500 миллионов долларов - заемные средства банка, а 500 миллионов долларов – гарантийное обеспечение заимствований, привлеченных у коммерческих банков.

"Заем, выделенный из средств АБР для проекта "Шах Дениз-2, предоставлен по линии частного финансирования. В Азиатском банке имеются две линии финансирования: 75-80 процентов средств выделяются по линии государственного финансирования, а остальная часть - частного финансирования",- сказал глава представительства АБР в Азербайджане.

Он отметил, что АБР осуществляет операционную деятельность исходя из запросов и приоритетов правительства.

Седьмого декабря прошлого года, Совет директоров АБР одобрил выделение кредита на вторую фазу разработки азербайджанского газового месторождения "Шах Дениз" в рамках проекта "Южный газовый коридор"

А седьмого мая 2017 года Азербайджан и АБР подписали гарантийное соглашение и договор о выделении кредита в размере 500 миллионов долларов на проект "Шах Дениз-2".

Запасы "Шах Дениз" оцениваются в 1,2 триллиона кубометров газа. В рамках "Шах Дениз-2" годовая добыча газа увеличится с нынешних девяти до 16 миллиардов кубометров газа. Стоимость второй стадии разработки месторождения оценивается в 25 миллиардов долларов. Получить первый газ в рамках проекта планируется в 2018 году, и он станет основным источником для "Южного газового коридора".

Газ будет экспортироваться в Турцию и на европейские рынки за счет расширения Южнокавказского газопровода и строительства Трансанатолийского (TANAP) и Трансадриатического (ТАР) трубопроводов.

АБР был учрежден в 1966 году и имеет 67 стран-участниц. Штаб-квартира банка расположена в столице Филиппин Маниле. Азербайджан был принят в члены АБР 22 декабря 1999 года, доля участия страны в капитале банка составляет 0,5 процента.

Портфель банка в Азербайджане составляет 2,8 миллиарда долларов.

(Автор: Ляман Зейналова)

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