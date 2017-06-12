Студенты, ставшие первыми, вторыми, третьими по республике, выбрали UNEC

2017-06-12 09:45 | www.trend.az | 3

Студенты, отличившиеся по республике на вступительных экзаменах Государственного экзаменационного центра для магистратуры высших учебных заведений Азербайджанской Республики и Азербайджанской национальной академии наук на 2017/18 учебный год, побывали в Международном центре магистратуры и докторантуры (МЦМД) UNEC.

На встрече со студентами – Яшаром Насибовым, ставшим первым по республике на вступительных экзаменах в магистратуру, Джавидом Алиевым вторым, Тургаем Ширинбейли третьим, директор Международного центра магистратуры и докторантуры Фариз Ахмедов дал подробную информацию о центре, представил им учебные планы специальностей, разработанных на основе новых международных стандартов. Предложенный центром двойной диплом, программа обмена, возможность прохождения практики в иностранных и местных фирмах, активного участия в летних и зимних школах вызвали особый интерес у студентов.

В конце встречи студенты, выразив удовлетворение по поводу созданных в центре условий для образования и обучения, отметили, что для получения образования выберут Международный центр магистратуры и докторантуры UNEC.

Примечание: Международный центр магистратуры и докторантуры создан 29 июня 2015 года по решению Ученого совета UNEC для проведения эффективного и на уровне международных стандартов обучения в магистратуре. Обучение в центре осуществляется на 4 языках по 11 специальностям и 39 специализациям.

Об UNEC:

UNEC является брендом Азербайджанского государственного экономического университета. 21 января 2016 года Государственным комитетом по стандартизации, метрологии и патенту зарегистрирован и запатентован бренд UNEC.