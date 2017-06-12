Türkiye'ye katar baskısı

2017-06-12 09:41 | www.trend.az | 1

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, yaşanan Katar krizi nedeniyle küresel güçlerin bölgeyi dizayn etmeye çalıştığını belirterek, Türkiye'ye de baskı yapıldığını söyledi.

Mahir Ünal, memleketi Kahramanmaraş'ta partisinin İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Parti binası önünde partililere seslenen Ünal, Katar krizine değindi. Küresel güçlerin bölgeyi dizayn etmeye çalıştıklarını belirten Ünal, yaşanan kriz nedeniyle Türkiye'ye de baskılar uygulandığını kaydederek şöyle konuştu:

"Şuanda bölgemizde yaşanan krizleri görüyorsunuz. Küresel ölçekte yaşanan sorunları görüyorsunuz. Türkiye'ye oynanan oyunları görüyorsunuz. Şu anda Katar üzerinden bölgenin körfezin yaşadıklarını görüyorsunuz. Kürsel güçlerin bölgeyi dizayn etmek için nasıl çalıştıklarını hepiniz görüyorsunuz. Türkiye'nin dimdik ayakta benim mahallemi benim içinde olmadığım benim oturmadığım bir masada düzenlemenize izin vermeyeceğim' dediği için Türkiye'ye hangi baskıların yapıldığını görüyorsunuz. Dün Hatay'da da söyledim. Bütün bunlar yaşanırken Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lider önümüzde olmasaydı. Türkiye'nin hali ne olurdu kardeşlerim? Şu anda Suriye krizi yaşanırken Irak'ta bu kriz yaşanırken Türkiye'nin dört bir tarafı ateş çemberinde iken eğer Türkiye'nin içinde güçlü bir siyasi irade, sağlam bir irade güçlü bir liderlik olmasaydı Türkiye'nin hali ne olurdu kardeşlerim? Bakın bu kadar saldırıya rağmen 15 Temmuz başka bir ülkenin başına gelseydi inanın bırakın kendisini toparlamayı ülke toz duman olurdu. Biz o kadar güçlü bir ülkeyiz ki 16 Temmuz sabahı kalktık normal hayatımıza devam edecek kadar güçlü bir şekilde yolumuza devam ettik. 15 Temmuz'un etkileri şu anda hala devam ediyor."

ANA MUHALEFET PARTİSİNE ELEŞTİRİ

Ana muhalefet partisinden bir milletvekilinin Avrupa'ya Türkiye'ye yaptırım çağrısında bulunduğunu hatırlatan Ünal, şöyle dedi:

"Bir ana muhalefet partisinin milletvekili Avrupa'ya yaptırım çağrısında bulunuyor. 'Türkiye'ye yaptırım uygulayın' diyor. Ya da bu ülkenin evladı bir savcı DHKP-C tarafından şehit edildiğinde bu ülkenin ana muhalefet partisinin milletvekillerini nerede görüyorsunuz? Bu ülkenin savcısını şehit eden o teröristlerin mahkemesinde görüyorsunuz. Peki bunları bir kez olsun 15 Temmuz şehitlerinin savunulduğu hiçbir yerde gördünüz mü? Bu ülkenin evlatlarının savunulduğu hiçbir mecrada bunları görebilir misiniz? Göremezsiniz. Ama bunları PKK cenazesinde görürsünüz. DHKP-C cenazesinde görürsünüz. O yüzden kardeşlerim bizim Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi bir olmamız gerekiyor. Diri olmamız gerekiyor. Hep birlikte güçlü Türkiye olmamız gerekiyor."

KAYNAKDHA