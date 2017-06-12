В руководстве азербайджанского банка новое назначение

2017-06-12 09:55 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Ян Класен назначен членом Наблюдательного совета AccessBank.

Как сообщается в понедельник на сайте банка, он сменил на этом посту Еву Витт.

Наблюдательный совет AccessBank возглавляет Орхан Айтемиз. В состав НС также входят Саед Афтаб Ахмед, Томас Энгельхардт и Райнер Мюллер-Ханке.

AccessBank был основан в 2002 году ЧБТР, ЕБРР, МФК, KfW, немецкой консультационной компанией LFS Financial Systems (LFS) и AccessHolding. AccessBank, являющийся одним из ведущих банков Азербайджана, предоставляет полный спектр банковских услуг

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli