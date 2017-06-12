Türkiye büyüme rakamları bugün açıklanacak

2017-06-12 09:55 | www.trend.az | 1

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın ocak-mart dönemine ilişkin Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verilerini bugün saat 10.00'da internet sitesinden duyuracak.

AA Finans'ın "Büyüme Beklenti Anketi"ne katılan 20 ekonomistin bu yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması yüzde 3,8 oldu. Ekonomistler söz konusu döneme dair büyüme beklentilerini en yüksek yüzde 5,2, en düşük yüzde 2 aralığında belirtti.

Ekonomistlerin 2017 yılı büyüme beklentilerinin ortalaması da yüzde 3,4 oldu. Ekonomistler, yılın tamamına ilişkin en yüksek yüzde 4,1 ve en düşük yüzde 2,6 büyüme beklentisi ifade etti.

Türkiye ekonomisi 2016'da yüzde 2,9 büyürken, yılın son çeyreğindeki büyüme yüzde 3,5 olmuştu.

Orta Vadeli Program'da ise büyümenin 2017'de yüzde 4,4'ü, 2018 ve 2019'da yüzde 5'i bulması hedeflenmişti.