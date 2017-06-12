Начался визит в Азербайджан содокладчиков Мониторингового комитета ПАСЕ

2017-06-12 10:05 | www.apa.az | 2

Начался трехдневный визит в Азербайджан содокладчиков Мониторингового комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Стефана Шеннака и Сезара Флорина Преды.

Об этом АПА сообщили в Бакинском офисе СЕ. В информации отмечается, что содокладчики встретятся с президентом республики, председателем парламента, министром юстиции, членами азербайджанской делегации в ПАСЕ, генеральным прокурором, председателями Верховного суда, начальником Службы государственной безопасности и Омбудсменом.

Также С.Шеннак и С.Преда проведут встречи с представителями гражданского общества, группой бывших заключенных и находящихся сейчас в заключении людей, членами внепарламентских партий.