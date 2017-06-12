Содокладчики Мониторингового комитета ПАСЕ находятся с визитом в Азербайджане

2017-06-12 10:04 | www.oxu.az | 2

Содокладчики Мониторингового комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Штефан Шеннак и Сезар Флорин Преда находятся с визитом в Азербайджане.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, в ходе визита содокладчики планируют провести встречи с президентом республики, спикером парламента, министром юстиции, азербайджанской делегацией в ПАСЕ, генеральным прокурором, председателями Верховного и Конституционного судов, представителями Службы государственной безопасности и Омбудсменом.

Также Ш. Шеннак и С. Ф. Преда проведут встречи с представителями гражданского общества, адвокатами и представителями внепарламентских оппозиционных партий.

Визит завершится 14 июня.

Э.А.

