В Азербайджане запрещают некоторые операции с наличными

2017-06-12 10:10 | www.oxu.az | 2

В Азербайджане запрещено осуществлять оплату за некоторые услуги наличным путем.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, в связи с этим в различные законы вносятся изменения.

Согласно внесенным в закон «Об образовании» изменениям, плата за обучение будет осуществляться только в безналичном порядке.

Согласно новым изменениям в закон «О туризме», турагентства будут осуществлять выплаты в безналичном порядке.

Согласно новым изменениям в закон «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», страховые выплаты работникам будут осуществляться в безналичном порядке.

У.А.

