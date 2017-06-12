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Официальный курс маната к мировым валютам на 12 июня (версия 2)

2017-06-12 10:02 | www.trend.az | 2

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 09:26)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 12 июня установлен на уровне 1,7022 и 1,9076 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник.

Курсы валют и драгметаллов

12.06.2017

1 доллар США

1 USD

1.7022

1 евро

1 EUR

1.9076

1 австралийский доллар

1 AUD

1.2808

1 аргентинский песо

1 ARS

0.1071

100 белорусских рублей

100 BYR

0.9078

1 бразильский реал

1 BRL

0.5163

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0.4634

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0.1322

100 южнокорейских вон

100 KRW

0.1512

1 чешская крона

1 CZK

0.0729

1 чилийский песо

1 CLP

0.2566

1 китайский юань

1 CNY

0.2504

1 датская крона

1 DKK

0.2565

1 грузинский лари

1 GEL

0.706

1 гонконгский доллар

1 HKD

0.2183

1 индийская рупия

1 INR

0.0265

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2.1709

100 индонезийских рупий

100 IDR

0.0128

100 иранских риалов

100 IRR

0.0046

1 шведская крона

1 SEK

0.1954

1 швейцарский франк

1 CHF

1.7569

1 израильский шекель

1 ILS

0.4823

1 канадский доллар

1 CAD

1.2661

1 кувейтский динар

1 KWD

5.6097

1 казахский тенге

1 KZT

0.0054

1 киргизский сом

1 KGS

0.0249

100 ливанских фунтов

100 LBP

0.1126

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0.3991

1 мексиканский песо

1 MXP

0.0937

1 молдавская лея

1 MDL

0.0938

1 египетский фунт

1 EGP

0.0941

1 норвежская крона

1 NOK

0.2007

100 узбекских сомов

100 UZS

0.0439

1 польский злотый

1 PLN

0.4557

1 российский рубль

1 RUB

0.0298

1 сингапурский доллар

1 SGD

1.2302

1 саудовский риал

1 SAR

0.4539

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2.3527

1 турецкая лира

1 TRY

0.4813

1 тайваньский доллар

1 TWD

0.0565

1 таджикский сомони

1 TJS

0.193

1 новый туркменский манат

1 TMM

0.4863

1 украинская гривна

1 UAH

0.0648

100 японских иен

100 JPY

1.5435

1 новозеландский доллар

1 NZD

1.2246

Золото (1 унция)

1 XAU

2157.9896

Серебро (1 унция)

1 XAG

29.2089

Платина (1 унция)

1 XPT

1607.9151

Палладий (1 унция)

1 XPD

1541.5379

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