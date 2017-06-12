Зарифа Салахова подарила Якубовичу коллекцию миниатюрных книг в эфире – ФОТО + ВИДЕО

2017-06-12 10:18 | www.oxu.az | 2

В очередном выпуске популярной телеигры «Поле чудес», выходящей в эфире на Первом российском канале, участвовала учредитель и руководитель Музея миниатюрной книги Азербайджана, заслуженный работник культуры Зарифа Салахова, передает Oxu.Az со ссылкой на 1news.az.

В ходе эфира программы, показанной 9 июня, З.Салахова сделала ведущему телеигры Леониду Якубовичу подарок – выпущенную ею коллекцию миниатюрных книг, отметив, что подаренные книги вошли в Книгу рекордов Гиннеса.

Данные кадры можно увидеть с 34.30 секунды.

A.C.

