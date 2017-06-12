Турция не удовлетворила обращение США об участии в расследовании убийства российского посла - СМИ

2017-06-12 10:11 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Турция не удовлетворила обращение США об участии в расследовании убийства российского посла Андрея Карлова, пишут в понедельник турецкие СМИ.

Согласно информации, в конце мая Федеральное бюро расследований США (FBI) представило Турции данные о том, что, как было выявлено, убийца российского посла Карлова Мевлют Алтынташ до убийства вел переписку с послом США в Турции Джоном Басом.

В результате расследования убийства посла было выявлено, что первоначально покушение на него было запланировано на 15 ноября 2016 года, пишут турецкие СМИ.

Посол Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Алтынташ. Он был ликвидирован местными силами безопасности. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "акт международного терроризма". Убийство расследуется группой из российских и турецких специалистов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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