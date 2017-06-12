Ректор UNEC: «Уверен, что данные Азизом Санджаром рекомендации принесут пользу научному обществу» - ИНТЕРВЬЮ

2017-06-12 10:22 | www.apa.az | 3

Интервью АПА с ректором Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC ) Адалатом Мурадовым.

- Адалат муаллим, при организационной поддержке UNEC 14 июня в Баку предусмотрено проведение большой международной конференции. Можете ли дать подробную информацию о конференции?

- Да, при организационной поддержке Министерства образования Азербайджанской Республики, и при совместной поддержке Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC), престижной компании Clarivate Analytics (“Thomson Reuters”) и Международного центра научной и технической информации 14 июня состоится международная научно-практическая конференция на тему «Модель современного управления научной деятельностью в университетах». В конференции примут участие представители престижных высших учебных заведений, деятели науки и специалисты Азербайджана, США, Турции, России, Греции, Венгрии, Румынии, Швейцарии, Англии, Литвы, Казахстана, Грузии, Польши, Молдовы, Беларуси, Кыргызстана и других стран. Самым знаменательным событием конференции будет выступление с докладом на пленарном заседании прибывшего в Азербайджан по приглашению Министерства образования Азербайджанской Республики, лауреата Нобелевской премии по химии 2015 года, профессора университета Северной Каролины США Азиза Санджара. Для информации отмечу, что Азиз Санджар первый турок, получивший Нобелевскую премию по науке и член престижной Национальной академии наук США. Санджар, автор 6 важных открытий в науке, очень авторитетный ученый, посвятивший всю свою жизнь научным исследованиям. Да, я уверен, что участие в конференции такой личности и данные им рекомендации принесут пользу и участникам конференции, и в целом нашему обществу.

- Привлекает внимание также тема, которой посвящена конференция. В связи с какой необходимостью исходит выбор такой темы?

- Наука и образование каждой страны обычно строится в направлении требований экономического развития страны. В стратегической дорожной карте, принятой, Президентом Ильхамом Алиевым, предусмотренные задачи безусловно, выдвигают новые требования в направлении развития науки и образования в университетах. Вновь создав высшее образование на основе треугольника «образование-наука-производство», предусматривается служение ее развитию экономики путем формирования современного человеческого капитала и инноваций. Как видно, в этом треугольнике научный центр составляет звено и обуславливает стремительное применение исследований и усовершенствований, а также научных результатов в обучении и на производстве. Построение науки в высшем образовании на указанных основах, несомненно, создает необходимость в изменении традиционных подходов в научном управлении. Уже в университетах освобождая научную деятельность от формального характера и абстрактных содержаний, требуется направление ее на реальные требования экономики. Создание в университетах правильной модели научного управления может внести серьезный вклад в наше дело в этом наравлении. Все вышесказанное создало необходимость в выборе темы конференции. Думаю, что доклады на пленарном заседании и обсуждения на секционных заседаниях внесут определенный вклад формированию единой позиции в этом наравлении.

- Как по-вашему, в настоящее время в каких направлениях научного управления есть необходимость усовершенствования?

- Конечной целью научного управления является повышение качества научной деятельности и соответствия их требованиям экономики. С этой точки зрения, важное значение приобретает правильное планирование научной деятельности, эффективное финансирование, точная оценка результатов на основе наукометрии, защита прав умственной собственности и этических принципов. В организованной нами конференции будут обсуждаться непосредственно эти темы.

- В последние годы расширяются отношения с “Thomson Reuters”, одним из организаторов конференции UNEC. Какие в основном направления они охватывают?

- Как вы знаете, совсем недавно Министерство образования заключив соглашение с “Thomson Reuters”, обеспечило свободный выход университетов Азербайджана на большинство научных баз этой компании. UNEC находится в числе этих университетов. После этого как университет и мы приступили к расширению отношений с этой компанией. Периодически эта компания для профессорско-преподавательского состава UNEC проводит соответствующие тренинги в различных направлениях научной деятельности, в частности по научным публикациям. Очередной тренинг предусмотрен непосредственно в рамках этой конференции. Так, в течение конференции компания для сотрудников UNEC организует программу сертификата по теме «Пути использования и проведения операций Web of Science». Другим направлением нашего сотрудничества является публикация впервые в UNEC на азербайджанском языке книги «Наукометрия» «Thomson Reuters». UNEC уже осуществил перевод этой книги и в рамках конференции состоится ее презентация. Считаю, что эта книга внесет соответствующий вклад в сферу развития наукометрии в стране.

- В конце еще раз вернемся к визиту в Азербайджан лауреата Нобелевской премии, профессора Азиза Санджара. Каких еще дополнительных мероприятий с его участием планируется провести в UNEC?

- В первую очередь, хочу отметить, что 12 июня в UNEC состоится конференция на тему «Азиз Санджар: История жизни ученого, посвятившего себя науке», посвященная Азизу Санджару. В рамках конференции будет обсуждаться жизнь и деятельность великого ученого. Состоится презентация книги «Нобелевская биография Азиза Санджара», переведенная на азербайджанский язык. Азиз Санджар выступит с речью перед научной общественностью Азербайджана и будет награжден дипломом почетного доктора UNEC. Помимо этого 14 июня в UNEC будет организована широкая встреча лауреата Нобелевской премии со студентами под названием «Азиз Санджар – формула успеха». На встрече Азиз Санджар расскажет студентам о формуле успеха и ответит на их вопросы.