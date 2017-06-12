Генпрокуроры штатов Вашингтон и Мэриленд собираются подать в суд на президента США

2017-06-12 10:29 | www.oxu.az | 3

Генеральные прокуроры американских штатов Вашингтон и Мэриленд собираются подать в суд на президента США Дональда Трампа за возможное нарушение конституции и ведения бизнеса после вступления в должность главы государства.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, это первый иск подобного содержания государственных структур в отношении президента.

«Мы заводим дело, потому что президент не предпринял необходимых шагов для отхода от своих деловых интересов», - заявил генпрокурора Карл Расин.

Генпрокуроры обвиняют Трампа в том, что он не оставил управление собственным бизнесом после вступления в должность президента. В частности, они заявляют, что Трамп получает регулярные отчеты о финансовом состоянии своей компании.

По информации издания, если федеральный судья примет иск, генпрокуроры в первую очередь потребуют раскрыть налоговую декларацию Трампа для определения масштаба иностранных сделок его бизнеса.

Издание пишет, что генпрокуроры обеспокоены деятельностью гостиницы Trump International Hotel, открытой в прошлом году недалеко от Белого дома. Как сообщается, посольство Кувейта проводило мероприятие в данной гостинице, хотя изначально бронировало помещение в отеле Four Seasons. С момента инаугурации Трампа Саудовская Аравия также несколько раз бронировала номера в гостинице.

Данный иск может «открыть новый фронт для Трампа», который уже столкнулся с расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера о возможной связи приближенных Трампа и российского правительства во время президентской кампании 2016 года.

Спецслужбы США ранее обвиняли РФ в попытке повлиять на выборы, Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными».

С.С.

