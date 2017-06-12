Турция подвергается давлению из-за поддержки Катара – правящая партия

2017-06-12 10:24 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Турция подвергается давлению из-за поддержки Катара, и того, что выступает против сил, нацеленных на изменение политической карты региона, сказал в понедельник пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Турции ( ПСР) Махир Унал.

Он отметил, что страны региона переживают кризисы, и если бы Турция не была бы сильной, то кризисы в Ираке и Сирии могли бы перекинуться и на Турцию.

Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет 5 июня объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Ряд других стран впоследствии также объявил о разрыве отношений с Катаром. Доха заявила, что не будет принимать ответных мер.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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