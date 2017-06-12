Обнаружены тела 62 погибших при крушении военного самолета в Мьянме

2017-06-12 10:29 | www.trend.az | 3

Спасатели в Мьянме обнаружили тела 62 жертв крушения военного самолета, на борту которого находились 122 человека, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

Ранее сообщалось об обнаружении 39 тел.

Как передает агентство, по состоянию на понедельник, обнаружены в том числе тела девяти детей.

Сообщается, что часть погибших была кремирована на прошлой неделе.

"Ожидается, что разбившийся самолет скоро будет найден, поскольку он разбился на территории страны и были собраны некоторые доказательства", — заявил главнокомандующий Мьянмы Мин Аунг Хлэнга (Min Aung Hlaing).

Четырехмоторный турбовинтовой военно-транспортный самолет Y-8 китайского производства, перевозивший семьи военнослужащих из гарнизонов южной Мьянмы в Янгон, пропал с радаров днем в среду, когда пролетал над Андаманским морем. В среду вечером в ходе поисковой операции были обнаружены обломки самолета и первые три тела погибших.

На борту разбившегося самолета были 122 человека, включая 14 членов экипажа, 35 военнослужащих и 73 члена семей военнослужащих, из них 15 детей, сообщило ранее министерство обороны Мьянмы Также самолет перевозил 2,4 тонны груза.

По информации мьянманских военных, самолет был приобретен в КНР в 2016 году. Метеоусловия в районе катастрофы не были сложными: шел слабый дождь, но видимость сохранялась хорошая, сообщали в среду синоптики ВВС Мьянмы.