Установленные в Баку дорожные знаки путают водителей – ВИДЕО

2017-06-12 10:34 | www.oxu.az | 3

Незадолго до начала соревнований «Формулы 1» в столице устанавливают новые дорожные знаки, регулирующие движение транспорта. Однако дорожный знак, установленный на проспекте Нобеля в Хатаинском районе, скорее путает водителей, чем помогает им.

Как передает Oxu.Az, начальник отдела по связям с общественностью Управления государственной дорожной полиции Баку, полковник полиции Вагиф Асадов заявил XəzərXəbər, что дорожные знаки, установленные в связи с «Формулой 1», будут действовать с 19 по 26 июня. Однако сейчас данные знаки вводят водителей в замешательство.

И.Н.

