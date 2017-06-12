В Азербайджане на государственном уровне предпринимаются меры по борьбе с торговлей людьми - замминистра

2017-06-12 10:37 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане на государственном уровне предпринимаются меры по борьбе с торговлей людьми, сказал замминистра иностранных дел Махмуд Мамедгулиев в понедельник на мероприятии, посвященном запуску проекта «Повышение потенциала по борьбе с торговлей людьми».

С запуском этого проекта будет заложена основа нового этапа сотрудничества Азербайджана в этой сфере с Международной организацией по миграции и Европейским союзом, отметил Мамедгулиев.

Замминистра выразил уверенность в том, что проект будет успешно реализован и откроет новые возможности для взаимодействия в этой области, а также в том, что Азербайджан осуществит взятые на себя в рамках этого проекта обязательства и окажет всестороннюю поддержку его реализации.

Как отметила, выступая на мероприятии глава Бакинского офиса ЕС Малена Мард, борьба с торговлей людьми - один из важных вопросов, стоящих перед ЕС.

По ее словам, у ЕС и Азербайджана большой опыт в реализации различных проектов.

Мард выразила надежду, что стороны успешно реализуют и этот проект.

(Автор: Эльчин Мехтиев)