В Баку продается велосипед за 8 тысяч манатов – ВИДЕО

2017-06-12 10:44 | www.oxu.az | 3

В одном из магазинов столицы продается велосипед по цене автомобиля.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на xezerxeber.az, в одном из магазинов столицы продается велосипед по цене в 8 тысяч манатов.

По словам продавцов, дорогие велосипеды в основном используются для соревнований. Стоимость таких спортивных велосипедов составляет от 1000 до 15 тыс. манатов.

Продавцы также рассказали, что Азербайджан в основном импортирует велосипеды из Польши, Германии, Америки, Италии и Китая.

И.Н.

