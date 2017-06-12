Уволен руководитель аппарата Минобразования

2017-06-12 10:49 | www.oxu.az | 3

Руководитель аппарата министерства образования Азербайджана Фариз Рзаев освобожден от занимаемой должности.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом сообщил завсектором по связям с общественностью министерства Джасарет Валехов.

Ф. Рзаев получил назначение на должность заместителя начальника Секретариата первого вице-президента.

«На должность руководителя аппарата министерства образования пока назначений не было», - добавил Дж. Валехов.

Напомним, что Ф. Рзаев был назначен на должность руководителя аппарата министерства образования в январе этого года.

З.Г.

