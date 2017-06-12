Финрегулятор Азербайджана временно приостановил лицензию почти 50 страховых агентов

2017-06-12 10:47 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Палата надзора над финансовыми рынками Азербайджана на три месяца приостановила лицензию 46 страховых агентов, сообщает в понедельник регулятор.

Как отмечается, причиной принятия такого решения является то, что эти страховые агенты нарушили закон «О страховой деятельности», не предоставляя квартальные финансовые отчеты.

Палата также ликвидировала лицензию двух страховых агентов и выдала лицензию на деятельность страхового агента двум физическим лицам и компании INS Consulting.

В Азербайджане лицензию страхового агента имеют 683 физических и 62 юридических лица.

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli