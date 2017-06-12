Турция и ЕС начинают переговоры по обновлению таможенного союза (Эксклюзив)

2017-06-12 10:49 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/- Турция и Европейский союз (ЕС) начинают переговоры по обновлению таможенного союза, сказали Trend в понедельник в министерстве таможни и торговли Турции.

Как отметили в министерстве, переговоры по обновлению таможенного союза между Анкарой и ЕС начнутся 13 июня в Брюсселе.

Турция — единственная страна, которая, не являясь членом ЕС, находится с ним в таможенном союзе. Турция может экспортировать в страны Евросоюза около 15 000 товарных позиций.

«Обновление таможенного союза может способствовать росту товарооборота между Турцией и ЕС», - сказали в министерстве.

Анкара добивается пересмотра условий таможенного союза с ЕС, согласно которым Турция должна открыть свои рынки для третьих стран, которые заключат соглашение о свободной торговле с ЕС. В то же время турецкие товары не смогут выходить беспошлинно на рынки третьих стран, так как Турция не является членом ЕС.

Согласно данным института статистики Турции (TUİK), 64 процента зарубежных инвестиций в Турции приходятся на страны ЕС.

Из более 50 тысяч иностранных компаний, действующих на конец прошлого года в Турции, 23 тысячи - компании из стран ЕС.

Турция входит в пятерку основных внешнеторговых партнеров ЕС. Товарооборот между Турцией и ЕС по итогам 2016 года составил 145,864 миллиарда долларов, что на 2,2 процента превышает показатель аналогичного периода позапрошлого года.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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