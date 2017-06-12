В Нахчыване начались совместные тактические учения вооруженных сил Азербайджана и Турции

2017-06-12 10:49 | www.apa.az | 3

В соответствии с меморандумом о взаимопонимании, подписанным между правительствами Азербайджанской Республики и Турецкой Республики, 12 июня в Нахчыване начались совместные тактические учения с участием видов войск вооруженных сил двух стран.



Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Минобороны, целью учений является развитие координации войск посредством проведения обмена опытом между вооруженными силами и достижение взаимодействия военных подразделений двух стран путем развития способностей проведения совместных операций.



Учения продлятся до 16 июня.