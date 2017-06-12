Начальник управления: «За 12 лет в Азербайджане 486 человек были привлечены к ответственности за торговлю людьми»

2017-06-12 10:53 | www.apa.az | 3

«В Азербайджане борьба с торговлей людьми всегда была чувствительным вопросом».

Как сообщает АПА, об этом заявил начальник Главного управления по борьбе с торговлей людьми МВД Гейдар Гейдаров.

Он отметил, что в 2005 году в Азербайджане был принят закон в сфере борьбы с торговлей людьми: «Менее 1% совершенных в течение года в Азербайджане преступлений связаны с торговлей людьми. Например, из расследованных в 2015 году 26916 уголовных дел 128 были связаны с торговлей людьми. За более 12 лет были расследованы 1078 уголовных дел. За этот период 486 человек привлекли к уголовной ответственности. Удалось найти 761 жертву торговли людьми и помочь их интеграции в общество».