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В Петербурге задержали азербайджанца-педофила

2017-06-12 10:54 | www.oxu.az | 3

Уроженец Азербайджана изнасиловал шестиклассницу в Санкт-Петербурге.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на www.1news.az, происшествие случилось на Северном проспекте. Мужчину задержали в Калининском районе города после заявления в полицию матери потерпевшей девочки.

Женщина рассказала, что 1 июня в одном из гаражей города молодой житель юга совершил акт насилия в отношении ее малолетней дочери 2004 года рождения.

По факту преступления заведено уголовное дело. Злоумышленника задержали, ему светит тюремное наказание до десяти лет лишения свободы.

С.С.

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