Начались совместные тактические учения Азербайджана и Турции

2017-06-12 11:00 | www.oxu.az | 3

Согласно меморандуму о взаимопонимании, подписанному между правительствами Азербайджана и Турции, с 12 июня в Нахчыване начались совместные тактические учения с привлечением родов войск Вооруженных сил обеих стран.

Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе Минобороны, цель учений - развивать координацию войск посредством обмена опытом Вооруженных сил, добиться взаимодействия военных подразделений обеих стран с повышением навыков проведения совместных операций.

Учения продлятся до 16 июня.

A.M.

