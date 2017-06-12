Два корабля ВМС Ирана вышли в открытое море с миссией по защите иранских судов

2017-06-12 10:50 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Два корабля иранских Военно-морских сил вышли из южного иранского порта Бандар-Аббас в открытое море, чтобы выполнить миссию по защите иранских судов.

47-я флотилия состоит из эсминца "Альборз" и судна поддержки "Бушер", сообщает в понедельник информационное агентство Tasnim.

В последние годы военно-морской флот Ирана увеличил свое присутствие в международных водах, проводя патрулирование в Аденском заливе с ноября 2008 года, и защищая от нападения пиратов торговые суда и нефтяные танкеры, принадлежащие или арендуемые Ираном или другими странами.

(Автор: Эльмира Таривердиева)